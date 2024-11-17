«Легко буду находиться среди лучших». Ибрагимович — о шансах сделать карьеру в баскетболе

43-летний звёздный шведский футболист, игравший на позиции нападающего, Златан Ибрагимович оценил свои шансы сделать карьеру в баскетболе.

«Я думаю, что в баскетболе легко буду находиться среди лучших, если не стану самым лучшим», — приводит слова Ибрагимовича издание Basket News.

Ибрагимович известен своими выступлениями за такие футбольные клубы, как «Милан», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Мальмё», «Аякс» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович является многократным чемпионом Италии, Франции и Нидерландов. В составе «Барселоны» становился чемпионом Испании и завоёвывал Суперкубок УЕФА, а в составе «МЮ» становился победителем Лиги Европы.