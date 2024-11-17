Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне НБА

Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне НБА
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сыграв сегодня, 17 ноября, в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», Леброн, таким образом, принял участие в 1505-й встрече в рамках регулярного сезона НБА. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Джон Стоктон, который провёл в лиге 1504 игры.

Напомним, «Лейкерс» победили «Пеликанс» со счётом 104:99. В ходе игры Джеймс набрал 21 очко, делал семь подборов, отдавал пять передач, а также совершил один перехват.

Материалы по теме
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android