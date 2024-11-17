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Дрэймонд Грин призвал главного тренера «Мемфис Гриззлиз» «заткнуться»

Дрэймонд Грин призвал главного тренера «Мемфис Гриззлиз» «заткнуться»
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин в социальных сетях отреагировал на комментарий главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Тейлора Дженкинса после встречи их команд.

Напомним, в ходе матча Дрэймонд был удалён за два технических фола — первый он получил за то, что схватил новичка «Мемфиса» Зака Иди за ногу и повалил на паркет, а второй — за споры с арбитрами, после чего послал одного из них.

Позднее Дженкинс прокомментировал поведение Грина в матче «Уорриорз» — «Гриззлиз», выразив своё разочарование политикой лиги и тем, что Грину дали только технический фол за его поступок.

Грин отреагировал на слова тренера «Гриззлиз»: «БУУУУ. Хотел найти эмодзи маршмелоу (намекает, что в «Гриззлиз» слишком нежные и мягкие люди). Заткнись. Твои родители бы гордились тобой, если бы ты был мной».

Фото: Кадр из социальных сетей

Фото: Кадр из социальных сетей

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