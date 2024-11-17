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Звезда «Сакраменто» стал 2-м после Коби Брайанта по количеству очков за два матча подряд

Звезда «Сакраменто» стал 2-м после Коби Брайанта по количеству очков за два матча подряд
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», ДеАарон Фокс стал вторым игроком по количеству набранных очков в двух матчах подряд.

Вчера, 16 ноября, во время игры с «Миннесотой Тимбервулвз» Фокс набрал 60 очков. А сегодня, 17 ноября, в матче с «Ютой Джаз» ДеАарон набрал 49 очков. В этом показателе игрок уступает лишь легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, который в 2007 году набрал 110 очков (60 очков в одном матче и 50 очков в другом).

Напомним, сегодня «Сакраменто Кингз» одержал победу в матче с «Ютой Джаз» со счётом 121:117.

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