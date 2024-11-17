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«Егор просто невероятен». Американский журналист — о выступлениях Дёмина в NCAA

«Егор просто невероятен». Американский журналист — о выступлениях Дёмина в NCAA
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Журналист и обозреватель Desert News Джексон Пэйн выложил в социальных сетях пост, посвящённый очередной успешной игре российского баскетболиста Егора Дёмина за университет Бригама Янга.

«Ваш еженедельный пост о том, что Егор Дёмин просто невероятен», — написал Пэйн в социальной сети Х (ранее Twitter).

На этот раз команда под руководством Кевина Янга встретилась с университетом Айдахо. Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу команды Егора, который набрал в матче 16 очков, сделал семь передач, два подбора и три перехвата.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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