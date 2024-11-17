УНИКС победил «Енисей» с преимуществом в 20+ очков

Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Енисеем» из Красноярска. Матч завершился победой казанцев со счётом 96:74 (24:19, 25:17, 19:17, 28:21).

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи он набрал 31 очко, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе красноярского клуба стал центровой Сергей Балашов. За время игры россиянин набрал 20 очков, сделал девять подборов, а также отдал одну передачу.