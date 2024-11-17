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УНИКС победил «Енисей» с преимуществом в 20+ очков

УНИКС победил «Енисей» с преимуществом в 20+ очков
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Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Енисеем» из Красноярска. Матч завершился победой казанцев со счётом 96:74 (24:19, 25:17, 19:17, 28:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
96 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Акун-Пёрселл - 31, Рейнольдс - 25, Найт - 14, Тэйлор - 11, Лопатин - 7, Торопов - 5, Лабери - 2, Д. Кулагин - 1, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
Енисей: Балашов - 20, Герасимов - 15, Сандерс - 13, Сонько - 9, Степанович - 7, Одиноков - 5, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Долинин, Загретдинов

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи он набрал 31 очко, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе красноярского клуба стал центровой Сергей Балашов. За время игры россиянин набрал 20 очков, сделал девять подборов, а также отдал одну передачу.

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