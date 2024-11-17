Тренер «Зенита» рассказал о сильных сторонах «Пармы» перед их встречей в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался про навыки коллектива «Парма», с которым подопечные Паскуаля встретятся сегодня в 15:30 по московскому времени в рамках Единой лиги ВТБ.

«Парма» — команда, о которой мы хорошо знаем, что дома при своих болельщиках она будет играть с большой энергией. У них очень хороший тренер, и они всегда знают, как действовать в каждый момент игры. Мы должны приложить все силы и показать отличную игру, если хотим победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба петербургского клуба.

Возглавляет турнирную таблицу в данный момент московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).