«Я стал мужчиной». Егор Дёмин — об игре в американской студенческой лиге

Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Дёмин рассказал о трудностях жизни в США и об отношениях в коллективе после матча с университетом Айдахо. Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу команды Егора, который набрал 16 очков, сделал семь передач, два подбора и три перехвата.

«Сегодняшний матч мы начали не в своём темпе, но тренер нас взбодрил, и дальше ситуация на паркете улучшилась. Мы усердно работаем в команде. Я активно занимаюсь своим броском. В прошлом году у меня были с ним проблемы.

Для нас как команды впереди много работы. Учу английский, потому что коммуникация в команде — ключевое. Теперь у меня вроде как хороший язык, могу говорить что угодно, но… с этим надо поосторожнее. Я приехал сюда молодым парнем и теперь стал мужчиной», — приводит слова Дёмина пресс-служба университетской команды.

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