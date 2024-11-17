Бывший игрок НБА подрался с фанатом во время игры чемпионата Австралии

Бывший центровой «Филадельфии Сиксерс», а ныне игрок «Аделаиды» Монтрезл Харрелл во время матча чемпионата Австралии вступил в стычку с игроком «Мельбурн Юнайтед» после того, как они столкнулись под кольцом.

В результате в конфликт вступили ещё несколько баскетболистов обеих команд. По итогу Харрелл и представитель другого клуба были удалены с площадки. Однако вскоре несколько зрителей, которые наблюдали за матчем в первых рядах, продолжили конфликт. Они вступили в стычку с самим Харреллом и персоналом команды «Аделаида». Как следствие, четыре фаната были вынуждены покинуть матч.

Напомним, Харрелл выступал в североамериканской лиге с 2015 по 2023 год.