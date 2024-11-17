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«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в рамках Единой лиги

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в рамках Единой лиги
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Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Автодором» из Саратова. Матч завершился победой краснодарцев со счётом 15:74 (15:15, 20:19, 24:17, 28:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал разыгрывающий Патрик Миллер. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал тяжёлый форвард Душан Беслач. За время игры сербский баскетболист набрал 17 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу.

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