«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в рамках Единой лиги

Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Автодором» из Саратова. Матч завершился победой краснодарцев со счётом 15:74 (15:15, 20:19, 24:17, 28:21).

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал разыгрывающий Патрик Миллер. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал тяжёлый форвард Душан Беслач. За время игры сербский баскетболист набрал 17 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу.