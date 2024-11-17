«Уралмаш» в овертайме победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В воскресенье, 17 ноября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась со счётом 93:81 (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4 от) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джонни О'Брайант. На его счету 18 очков, а также восемь подборов и три передачи. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал защитник Зак Наталл. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Уралмаш» 28 ноября примет дома «Енисей» (Красноярск). «Нижний Новгород» 29 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург).