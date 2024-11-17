Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш – Нижний Новгород, результат матча 17 ноября 2024, счет 93:81, Единая лига

«Уралмаш» в овертайме победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
Комментарии

В воскресенье, 17 ноября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась со счётом 93:81 (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4 от) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
93 : 81
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Уиттакер, Мартин, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Нэльсон, О'Брайант
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джонни О'Брайант. На его счету 18 очков, а также восемь подборов и три передачи. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал защитник Зак Наталл. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Уралмаш» 28 ноября примет дома «Енисей» (Красноярск). «Нижний Новгород» 29 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург).

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android