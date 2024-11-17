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Парма — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
15:30 Мск
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«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге

«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге
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В Перми на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором хозяева площадки из клуба «Парма» принимали петербургский «Зенит». Пермские баскетболисты проиграли санкт-петербургским со счётом 74:86 (16:23; 21:23; 16:21; 21:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал Ройс Хэмм, набравший по ходу встречи 23 очка, сделавший восемь подборов, две передачи и один перехват. 23 очка себе на счёт записал и Гарретт Нэвелс, который также совершил четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.

У «Зенита» наибольшую результативность продемонстрировал Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 19 очков, сделавший три подбора и одну передачу.

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