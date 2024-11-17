«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге

В Перми на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором хозяева площадки из клуба «Парма» принимали петербургский «Зенит». Пермские баскетболисты проиграли санкт-петербургским со счётом 74:86 (16:23; 21:23; 16:21; 21:19).

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал Ройс Хэмм, набравший по ходу встречи 23 очка, сделавший восемь подборов, две передачи и один перехват. 23 очка себе на счёт записал и Гарретт Нэвелс, который также совершил четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.

У «Зенита» наибольшую результативность продемонстрировал Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 19 очков, сделавший три подбора и одну передачу.