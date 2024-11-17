Тренер УНИКСа Перасович объяснил, почему «Енисей» несколько раз возвращался в борьбу

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу своей команды над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 96:74. Перасович отметил, что его команде ещё есть куда прибавлять.

«В каждом матче турнира трудно одержать победу, и для этого нужно много работать. Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру в атаке, отдали 28 результативных передач, выступали самоотверженно и доминировали на подборе. Эти факторы и стали ключом к победе. Отмечу, что мы сильны, но ещё можем прибавить.

У нас дважды было преимущество в 13-15 очков, однако соперники нас догоняли. Когда я провожу ротации, игрокам нужно время, чтобы войти в ритм, и в этот момент другая команда может набирать очки. Я впечатлён тем, что «Енисей» реализовал 12 трёхочковых бросков, каждый из которых выглядел невероятным», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре УНИКС 1 декабря примет дома «Локомотив-Кубань». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).