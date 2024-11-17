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Тренер УНИКСа Перасович объяснил, почему «Енисей» несколько раз возвращался в борьбу

Тренер УНИКСа Перасович объяснил, почему «Енисей» несколько раз возвращался в борьбу
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу своей команды над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 96:74. Перасович отметил, что его команде ещё есть куда прибавлять.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
96 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Акун-Пёрселл - 31, Рейнольдс - 25, Найт - 14, Тэйлор - 11, Лопатин - 7, Торопов - 5, Лабери - 2, Д. Кулагин - 1, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
Енисей: Балашов - 20, Герасимов - 15, Сандерс - 13, Сонько - 9, Степанович - 7, Одиноков - 5, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Долинин, Загретдинов

«В каждом матче турнира трудно одержать победу, и для этого нужно много работать. Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру в атаке, отдали 28 результативных передач, выступали самоотверженно и доминировали на подборе. Эти факторы и стали ключом к победе. Отмечу, что мы сильны, но ещё можем прибавить.

У нас дважды было преимущество в 13-15 очков, однако соперники нас догоняли. Когда я провожу ротации, игрокам нужно время, чтобы войти в ритм, и в этот момент другая команда может набирать очки. Я впечатлён тем, что «Енисей» реализовал 12 трёхочковых бросков, каждый из которых выглядел невероятным», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре УНИКС 1 декабря примет дома «Локомотив-Кубань». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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