Маркуса Рашфорда раскритиковали за поездку в США на матч НБА

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подвергся критике за то, что слетал в США и посетил баскетбольный матч НБА между командами «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс». 27-летний игрок сидел на одном из самых дорогих мест в зале Madison Square Garden. После матча Рашфорду подарили игровую джерси защитника «Никс» Джейлена Брансона, которую американская баскетбольная звезда лично подписал для игрока «МЮ». Но некоторые болельщики жёстко раскритиковали Маркуса эту поездку.

«Честно говоря, мне кажется, этот человек за последние 20 месяцев потерял всякий интерес к футболу. У «МЮ» новый тренер, и все хотят произвести на него впечатление, но у вас зарплата $ 450 тыс. в неделю, а вы летаете в Нью-Йорк только для того, чтобы посмотреть баскетбольный матч, вместо того чтобы работать на тренировках!?» — написал в социальной сети X (ранее Twitter) человек под ником Utd_Forever7, имеющий более 119 тыс. подписчиков.

Ранее сообщалось, что Маркус Рашфорд хочет покинуть клуб, в связи с чем уже попросил своего агента найти ему новые варианты для продолжения карьеры.