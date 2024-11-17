«Самара» одержала победу над МБА-МАИ в Единой лиге
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Сегодня, 17 ноября, на площадке СКК «Дворец Спорта» в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Самара» и московским МБА-МАИ. Матч завершился победой хозяев со счётом 101:88 (23:25, 30:29, 22:17, 26:17).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
101 : 88
МБА-МАИ
Москва
Самара: Харрелл - 21, Адамс - 19, Гудумак - 16, Далтон - 13, Попов - 11, Голдырев - 9, Карданахишвили - 8, Брукс - 2, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев
МБА-МАИ: Зубков - 24, Касаткин - 18, Коновалов - 15, Трушкин - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Личутин - 5, Воронов - 2, Шейко, Покинко, Огарков, Певнев
Наилучшую результативность в составе «Самары» показал американский лёгкий форвард Ронни Харрелл. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал две передачи, а также совершил один перехват.
Самым результативным игроком в составе московского МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время игры россиянин набрал 24 очка, сделал восемь подборов, а также отдал две передачи.
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