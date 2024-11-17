«Самара» одержала победу над МБА-МАИ в Единой лиге

Сегодня, 17 ноября, на площадке СКК «Дворец Спорта» в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Самара» и московским МБА-МАИ. Матч завершился победой хозяев со счётом 101:88 (23:25, 30:29, 22:17, 26:17).

Наилучшую результативность в составе «Самары» показал американский лёгкий форвард Ронни Харрелл. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе московского МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время игры россиянин набрал 24 очка, сделал восемь подборов, а также отдал две передачи.