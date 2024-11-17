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Тренер «Зенита» Паскуаль назвал переломный момент матча с «Пармой»

Тренер «Зенита» Паскуаль назвал переломный момент матча с «Пармой»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал переломный момент матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда обыграла «Парму» со счётом 86:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Матч был достаточно неровным. Но мы лидировали практически всю игру. Это помогло нам дождаться переломного момента, который произошёл в конце третьей четверти: мы создали тот задел, который позволил одержать победу сегодня», — приводит слова Пускуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 29 ноября сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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