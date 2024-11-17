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Результаты игрового дня Единой лиги 17 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 17 ноября, турнирная таблица
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В воскресенье, 17 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 17 ноября:

УНИКС — «Енисей» — 96:74;
«Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород» — 93:81 (овертайм);
«Парма» — «Зенит» — 74:86;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 83:64;
«Самара» — МБА-МАИ — 101:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
96 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Акун-Пёрселл - 31, Рейнольдс - 25, Найт - 14, Тэйлор - 11, Лопатин - 7, Торопов - 5, Лабери - 2, Д. Кулагин - 1, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
Енисей: Балашов - 20, Герасимов - 15, Сандерс - 13, Сонько - 9, Степанович - 7, Одиноков - 5, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Долинин, Загретдинов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
93 : 81
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: О'Брайант - 18, Уиттакер - 15, Мартин - 15, Даглас - 14, Белянков - 9, Нэльсон - 9, Зайцев - 7, Писклов - 6, Акрамов, Ивлев, Новиков, Балашов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 24, Чадов - 14, Джуришич - 13, Хвостов - 11, Антипов - 8, Доукинс - 6, Бабурин - 5, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Карпенков, Зоткин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
101 : 88
МБА-МАИ
Москва
Самара: Харрелл - 21, Адамс - 19, Гудумак - 16, Далтон - 13, Попов - 11, Голдырев - 9, Карданахишвили - 8, Брукс - 2, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев
МБА-МАИ: Зубков - 24, Касаткин - 18, Коновалов - 15, Трушкин - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Личутин - 5, Воронов - 2, Шейко, Покинко, Огарков, Певнев

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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