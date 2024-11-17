Результаты игрового дня Единой лиги 17 ноября, турнирная таблица

В воскресенье, 17 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 17 ноября:
УНИКС — «Енисей» — 96:74;
«Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород» — 93:81 (овертайм);
«Парма» — «Зенит» — 74:86;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 83:64;
«Самара» — МБА-МАИ — 101:88.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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