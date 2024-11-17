Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над «Автодором»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий после уверенной победы своих подопечных игроков над саратовским «Автодором» в Единой лиге.

«Стартовали мы не очень уверенно — возможно, это связано с тем, что мы на этой неделе много времени провели в дороге. Пришлось очень рано брать тайм-аут и будить команду. Во второй половине матча мы включились. Перестали торопиться в атаке, начали хорошо двигать мяч и действовать командно.

Пока мы далеки от идеала, который я себе представляю. Надо много работать. Прежде всего я хочу, чтобы российские игроки были более стабильными и уверенными в своих действиях. Время для этого у них есть», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань» победил «Автодор» со счётом 83:64.