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Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над «Автодором»

Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над «Автодором»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий после уверенной победы своих подопечных игроков над саратовским «Автодором» в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

«Стартовали мы не очень уверенно — возможно, это связано с тем, что мы на этой неделе много времени провели в дороге. Пришлось очень рано брать тайм-аут и будить команду. Во второй половине матча мы включились. Перестали торопиться в атаке, начали хорошо двигать мяч и действовать командно.

Пока мы далеки от идеала, который я себе представляю. Надо много работать. Прежде всего я хочу, чтобы российские игроки были более стабильными и уверенными в своих действиях. Время для этого у них есть», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань» победил «Автодор» со счётом 83:64.

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