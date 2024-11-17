Защитник «Локомотива-Кубань» Кливленд рассказал, что помогло победить «Автодор»

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился мнением, что помогло одержать победу над саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:64).

«В начале второй половины нам удалось найти сочетание, которое провело ударный отрезок. За короткое время — минуты, наверное, за три — мы раскрыли игру и создали достаточный отрыв в счёте. В эти моменты мы показали, какой командой способны быть. Важная победа для нас перед двухнедельной паузой. Надеюсь, все травмированные вернутся в строй, и мы продолжим работать и становиться лучше», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.