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Защитник «Локомотива-Кубань» Кливленд рассказал, что помогло победить «Автодор»

Защитник «Локомотива-Кубань» Кливленд рассказал, что помогло победить «Автодор»
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Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился мнением, что помогло одержать победу над саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:64).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

«В начале второй половины нам удалось найти сочетание, которое провело ударный отрезок. За короткое время — минуты, наверное, за три — мы раскрыли игру и создали достаточный отрыв в счёте. В эти моменты мы показали, какой командой способны быть. Важная победа для нас перед двухнедельной паузой. Надеюсь, все травмированные вернутся в строй, и мы продолжим работать и становиться лучше», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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