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Тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»

Тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»
Миленко Богичевич
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в рамках Единой лиги.

«В первой половине мы играли хорошо. Не могу сказать, что я полностью доволен нашей атакой в первой половине, но защищались мы как надо. А потом… Я придерживаюсь мнения, что игру определяет атака. В третьей четверти у нас было несколько подряд неудачных эпизодов в атаке, и это лишило нас уверенности, мы начали принимать одно плохое решение за другим.

Отдельно отмечу то, как наш соперник действовал под щитами. На нашем щите «Локо» взял 17 подборов — когда у другой команды такие цифры, этому трудно что-либо противопоставить», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Краснодаре «Автодор» на выезде потерпел поражение от «Локомотива-Кубань» со счётом 64:83.

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