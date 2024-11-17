Тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в рамках Единой лиги.

«В первой половине мы играли хорошо. Не могу сказать, что я полностью доволен нашей атакой в первой половине, но защищались мы как надо. А потом… Я придерживаюсь мнения, что игру определяет атака. В третьей четверти у нас было несколько подряд неудачных эпизодов в атаке, и это лишило нас уверенности, мы начали принимать одно плохое решение за другим.

Отдельно отмечу то, как наш соперник действовал под щитами. На нашем щите «Локо» взял 17 подборов — когда у другой команды такие цифры, этому трудно что-либо противопоставить», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Краснодаре «Автодор» на выезде потерпел поражение от «Локомотива-Кубань» со счётом 64:83.