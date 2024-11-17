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Легенда НБА: Йокич больше похож на водителя грузовика, но у него есть все навыки

Легенда НБА: Йокич больше похож на водителя грузовика, но у него есть все навыки
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Боб Коузи в высшей степени комплиментарно отозвался о центровом «Денвер Наггетс», трёхкратном MVP НБА Николе Йокиче.

«Он хорош во всём. Его работа ног под кольцом подобна такой у гораздо более низкого человека, хотя он ростом 2 м 11 см. Если вы посмотрите на него, он не похож на спортсмена. Он больше похож на водителя грузовика, но у него есть все навыки, которые есть у невысокого игрока, с очевидным преимуществом в виде хорошего тайминга и такого большого роста», — приводит слова Коузи Denver Gazette.

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