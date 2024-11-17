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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над МБА-МАИ в Единой лиге

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над МБА-МАИ в Единой лиге
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович дал комментарий после победы своей команды над московским МБА-МАИ в Единой лиге, где они впервые в этом сезоне набрали больше сотни очков за матч.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
101 : 88
МБА-МАИ
Москва
Самара: Харрелл - 21, Адамс - 19, Гудумак - 16, Далтон - 13, Попов - 11, Голдырев - 9, Карданахишвили - 8, Брукс - 2, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев
МБА-МАИ: Зубков - 24, Касаткин - 18, Коновалов - 15, Трушкин - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Личутин - 5, Воронов - 2, Шейко, Покинко, Огарков, Певнев

«Поздравляю команду, что выиграла очень важную игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали и давали команде поддержку. Но нужно сказать, что мы очень плохо сыграли в защите. С такой защитой ты не можешь выиграть «серьезную» игру. Сегодня мы выиграли, получив в концовке возможность несколько раз атаковать издали. Это необычно. И я не хочу ничего плохого сказать о команде МБА-МАИ: это очень хорошая команда, я с уважением отношусь к тренеру Карасеву и поставленной им игре. Они заслужили больше побед, чем у них есть. Но и мы могли больше выигрывать. Еще много матчей до конца сезона, будем стараться, чтобы наша игра становилась лучше», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что сегодня, 17 ноября в Самаре местная одноимённая команда одержала победу над московским МБА-МАИ со счётом 101:88.

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