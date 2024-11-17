Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение от «Самары»

Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения от БК «Самара» в рамках Единой лиги.

«Хочу поздравить «Самару» с хорошей игрой. Такое впечатление, что ваша команда больше хотела, особенно в концовке. Понятно, что «Самара» бросила с очень хорошим процентом, но это наша недоработка и где-то непонимание того, как нужно играть эти концовки. Если ты хочешь побеждать — нужно все 40 минут играть на 200%. У нас не такая большая ротация, пока были силы — мы держались, и так происходит уже на протяжении четырёх-пяти матчей, а в четвёртой четверти мы «улетаем». Зачастую мы не можем забить, сегодня что-то попали, но в защите сыграли просто отвратительно», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Самаре МБА-МАИ на выезде проиграли со счётом 88:101.