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Энтони Эдвардс получил денежный штраф за неприличный жест в матче НБА

Энтони Эдвардс получил денежный штраф за неприличный жест в матче НБА
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получил денежный штраф в размере $ 35 тыс. за неприличный жест в матче НБА, в котором его команда 16 ноября в овертайме обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 130:126 (ОТ). 23-летний Эдвардс набрал в этом матче 36 очков, сделал пять подборов и две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 130
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 60, Сабонис - 23, Мюррэй - 14, Макдермотт - 8, Лайлз - 7, Маклафлин - 5, Хаертер - 4, Эллис - 3, Лень - 2, Джонс, Джонс, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 26, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Конли - 14, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

Инцидент произошел за 3 минуты 15 секунд до конца первой четверти матча. Эдвардс был сильно заведён и показал толпе средний палец. После игры он не сдерживался, когда дело доходило до ругательств в присутствии представителей СМИ.

В интервью в раздевалке после игры Эдвардс прямо заявил: «Мой тренер сказал мне, что я слишком мягко играл в последних матчах. Поэтому вчера я сказал ему, что собираюсь сделать данк через задницу одного из них [соперников], и когда я это сделал, то посмотрел прямо на него. Хм, засранец. Да, это было здорово».

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