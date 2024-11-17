Энтони Эдвардс получил денежный штраф за неприличный жест в матче НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получил денежный штраф в размере $ 35 тыс. за неприличный жест в матче НБА, в котором его команда 16 ноября в овертайме обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 130:126 (ОТ). 23-летний Эдвардс набрал в этом матче 36 очков, сделал пять подборов и две передачи.

Инцидент произошел за 3 минуты 15 секунд до конца первой четверти матча. Эдвардс был сильно заведён и показал толпе средний палец. После игры он не сдерживался, когда дело доходило до ругательств в присутствии представителей СМИ.

В интервью в раздевалке после игры Эдвардс прямо заявил: «Мой тренер сказал мне, что я слишком мягко играл в последних матчах. Поэтому вчера я сказал ему, что собираюсь сделать данк через задницу одного из них [соперников], и когда я это сделал, то посмотрел прямо на него. Хм, засранец. Да, это было здорово».