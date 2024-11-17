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Лука Дончич пропустит игру с «Оклахомой» из-за травмы

Лука Дончич пропустит игру с «Оклахомой» из-за травмы
Лука Дончич
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустит матч с «Оклахома-Сити Тандер» в рамках лиги НБА из-за ушиба правого колена. Об этом сообщает известный инсайдер Марк Стейн на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» сыграют в ночь с 17 на 18 ноября в Далласе (США).

В предыдущем матче «Даллас» встречался с «Сан-Антонио Спёрс» и одержал победу со счётом 110:93. Дончич провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 — с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), сделал шесть передач и столько же подборов.

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