Звезда НБА Кевин Дюрант назвал Джона Джонса величайшим бойцом ММА всех времён

Звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, форвард клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории MMA. Дюрант сделал это заявление после победы Джонса над Стипе Миочичем на турнире UFC 309, который прошёл сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Джонни Джонс. Величайший», — написал Дюрант на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс победил бывшего чемпиона в тяжёлом весе Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.