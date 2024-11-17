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Звезда НБА Кевин Дюрант назвал Джона Джонса величайшим бойцом ММА всех времён

Звезда НБА Кевин Дюрант назвал Джона Джонса величайшим бойцом ММА всех времён
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Звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, форвард клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории MMA. Дюрант сделал это заявление после победы Джонса над Стипе Миочичем на турнире UFC 309, который прошёл сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

«Джонни Джонс. Величайший», — написал Дюрант на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс победил бывшего чемпиона в тяжёлом весе Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.

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