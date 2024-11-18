44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Миннесотой»

Закончился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:117.

Лучшей результативностью у «Миннесоты» отметился Джулиус Рэндл, набравший 35 очков и ставший автором победного трёхочкового броска. Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 44 очка.

«Финикс» потерпел третье поражение подряд. «Миннесота», в свою очередь, одержала вторую победу кряду. В следующей игре «Миннесота» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Финикс» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

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