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Миннесота — Финикс, результат матча 18 ноября 2024, счет 120:117, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Миннесотой»
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Закончился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:117.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 117
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 35, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Финикс Санз: Букер - 44, Аллен - 18, Джонс - 13, Игодаро - 11, О'Нил - 7, Окоги - 6, Пламли - 6, Нуркич - 5, Моррис - 5, Данн - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл.

Лучшей результативностью у «Миннесоты» отметился Джулиус Рэндл, набравший 35 очков и ставший автором победного трёхочкового броска. Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 44 очка.

«Финикс» потерпел третье поражение подряд. «Миннесота», в свою очередь, одержала вторую победу кряду. В следующей игре «Миннесота» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Финикс» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

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