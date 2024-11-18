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Видео: трёхочковый бросок под сирену Джулиуса Рэндла, который принёс победу «Миннесоте»

Видео: трёхочковый бросок под сирену Джулиуса Рэндла, который принёс победу «Миннесоте»
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Сегодня, 18 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 117
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 35, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Финикс Санз: Букер - 44, Аллен - 18, Джонс - 13, Игодаро - 11, О'Нил - 7, Окоги - 6, Пламли - 6, Нуркич - 5, Моррис - 5, Данн - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл.

Тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, в свою очередь, стал автором трёхочкового попадания под сирену, по итогам которого «Тимбервулвз» одержали победу в матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Рэндл провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 35 очков (11 из 20 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), семь передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».

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Новости. Баскетбол
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