Видео: трёхочковый бросок под сирену Джулиуса Рэндла, который принёс победу «Миннесоте»

Сегодня, 18 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, в свою очередь, стал автором трёхочкового попадания под сирену, по итогам которого «Тимбервулвз» одержали победу в матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Рэндл провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 35 очков (11 из 20 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), семь передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».