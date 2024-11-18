Игрок НБА набрал восемь очков подряд в течение одной минуты
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Атланта Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 76:66 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
109 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Бэнтон, Авдия, Грант, Шарп, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер, Уильямс, Мур
Атланта Хоукс: Джонсон, Уоллес, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
Атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс во время первой четверти отметился восьми очками подряд, причём всё это произошло за одну минуту игрового времени.
Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.
Сейчас читают:
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
04:11
-
03:35
-
03:02
-
02:07
- 17 ноября 2024
-
23:20
-
23:04
-
21:59
-
21:20
-
20:44
-
20:23
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:17
-
19:00
-
18:36
-
18:11
-
17:51
-
17:29
-
17:12
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:47
-
15:22
-
15:06
-
14:11
-
13:59
-
13:07
-
12:34
-
12:12
-
12:05
-
11:52
-
11:43
-
11:28