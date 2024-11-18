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Игрок НБА набрал восемь очков подряд в течение одной минуты

Игрок НБА набрал восемь очков подряд в течение одной минуты
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Атланта Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 76:66 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
109 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Бэнтон, Авдия, Грант, Шарп, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер, Уильямс, Мур
Атланта Хоукс: Джонсон, Уоллес, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс во время первой четверти отметился восьми очками подряд, причём всё это произошло за одну минуту игрового времени.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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