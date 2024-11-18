Игрок НБА набрал восемь очков подряд в течение одной минуты

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Атланта Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 76:66 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс во время первой четверти отметился восьми очками подряд, причём всё это произошло за одну минуту игрового времени.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.