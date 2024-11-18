Чемпион НБА поддержал Бронни Джеймса, ссылаясь на собственный опыт

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест высказался по поводу атакующего защитника и новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Он не первый 19-летний игрок, который ещё не является тем, кем станет в 25 лет. Я пришёл в НБА, набирая около 11 очков за игру, и моя игра достигла нового уровня, когда мне было 24», — приводит слова Сэндифорд-Артеста TMZ.

В текущем регулярном сезоне Бронни принял участие в шести матчах, набирая в среднем 0,7 очка, 0,3 результативной передачи и 0,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 16,7. «Лос-Анджелес» на данный момент занимает четвёртое место на Западе (9-4).