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«Это бросок, который я часто тренирую». Рэндл — о победном трёхочковом в игре с «Финиксом»

«Это бросок, который я часто тренирую». Рэндл — о победном трёхочковом в игре с «Финиксом»
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Тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл прокомментировал победный трёхочковый бросок в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (120:117).

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 117
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 35, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Финикс Санз: Букер - 44, Аллен - 18, Джонс - 13, Игодаро - 11, О'Нил - 7, Окоги - 6, Пламли - 6, Нуркич - 5, Моррис - 5, Данн - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл.

— Джулиус, это был важный момент для вас в составе «Тимбервулвз». Какие чувства вы испытали, когда мяч покидал ваши руки?
— Я чувствовал себя прекрасно. Это бросок, который я часто тренирую, и тренер доверился мне в этот решающий момент. Я рад, что смог помочь команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— Вы не вели в счёте до последней минуты игры. Как вы можете описать сегодняшнюю борьбу?
— Это была напряженная игра. Бук [Девин Букер] играл очень хорошо, они делали много удачных ходов. Это сильная команда с отличным нападением. Но во второй половине мы собрались и усилили защиту, что позволило нам…

— Победить в игре. И последнее: ваша семья сегодня здесь. Это, наверное, особенный момент — обнять их после игры. Что для вас значит их присутствие на этом матче?
— Это невероятно важно. Они — моя поддержка и вдохновение. Для меня было особенно приятно сделать этот бросок перед ними и перед всеми вами, — сказал Рэндл в послематчевом интервью.

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Новости. Баскетбол
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