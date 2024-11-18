«Это бросок, который я часто тренирую». Рэндл — о победном трёхочковом в игре с «Финиксом»

Тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл прокомментировал победный трёхочковый бросок в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (120:117).

— Джулиус, это был важный момент для вас в составе «Тимбервулвз». Какие чувства вы испытали, когда мяч покидал ваши руки?

— Я чувствовал себя прекрасно. Это бросок, который я часто тренирую, и тренер доверился мне в этот решающий момент. Я рад, что смог помочь команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— Вы не вели в счёте до последней минуты игры. Как вы можете описать сегодняшнюю борьбу?

— Это была напряженная игра. Бук [Девин Букер] играл очень хорошо, они делали много удачных ходов. Это сильная команда с отличным нападением. Но во второй половине мы собрались и усилили защиту, что позволило нам…

— Победить в игре. И последнее: ваша семья сегодня здесь. Это, наверное, особенный момент — обнять их после игры. Что для вас значит их присутствие на этом матче?

— Это невероятно важно. Они — моя поддержка и вдохновение. Для меня было особенно приятно сделать этот бросок перед ними и перед всеми вами, — сказал Рэндл в послематчевом интервью.