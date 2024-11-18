Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кливленд – Шарлотт, результат матча 18 ноября 2024, счет 128:114, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Кливленд» обыграл «Шарлотт» и одержал 15-ю победу подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус » и завершилась победой хозяев со счётом 128:114.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Джером - 24, Мобли - 23, Аллен - 21, Ньянг - 13, Портер - 7, Окоро - 6, ЛеВерт - 4, Уэйд - 3, Тор - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 19, Уильямс - 15, Грин - 15, Миллер - 15, Мицич - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Диабате - 2, Смит, Роден, Салон, Гибсон

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 25 очков. В составе «Шарлотт» лучшим стал Ламело Болл, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 передач.

Таким образом, «Кливленд» одержал 15-ю победу подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. «Шарлотт» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

Календарь матчей НБА
Сейчас читают:
НБА снова пытается продать воздух — и назвать это «реформой»
НБА снова пытается продать воздух — и назвать это «реформой»

Экс-игрок НБА Харрелл подрался с фанатом в Австралии

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android