«Кливленд» обыграл «Шарлотт» и одержал 15-ю победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус » и завершилась победой хозяев со счётом 128:114.

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 25 очков. В составе «Шарлотт» лучшим стал Ламело Болл, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 передач.

Таким образом, «Кливленд» одержал 15-ю победу подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. «Шарлотт» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

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