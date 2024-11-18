Тренер «Енисея» Арсич: есть команды гораздо лучше нас, мы должны быть честны сами с собой

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команде в матче с казанским УНИКСом (74:96) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. Они были сильнее и показали более высокое качество игры, продемонстрировав свою мощь. Я доволен некоторыми моментами матча. Сегодня мы действовали умнее в нападении, чем в предыдущих встречах. Но всё же для победы нужно гораздо больше. На данный момент у моей команды этого нет. Продолжим работать, и я надеюсь, что в следующий раз сыграем лучше.

Дело не в одной четверти. У соперника выше качество игры, лучшие исполнители и тренер. Когда они играют в полную силу и на 100% отрабатывают в защите, нам сложно организовать нападение. В последние пять минут второй четверти мы допустили несколько глупых ошибок. Умных ошибок не бывает, но наши были очень наивными. При счёте 34:32 мы допустили несколько потерь подряд. УНИКС создал отрыв в 10 очков, после чего им стало легче забивать открытые броски. Если вы хотите заставить их нервничать, нужно держаться ближе по счёту.

Есть команды гораздо лучше нас, и мы должны быть честны сами с собой. Мы старались изо всех сил, и даже если сейчас этого недостаточно, уже видим, что улучшаем свою игру с начала чемпионата. Надеюсь, через два месяца будем играть ещё качественнее и сделаем следующие матчи более интересными для болельщиков», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».