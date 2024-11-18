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Тренер «Енисея» Арсич: есть команды гораздо лучше нас, мы должны быть честны сами с собой

Тренер «Енисея» Арсич: есть команды гораздо лучше нас, мы должны быть честны сами с собой
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команде в матче с казанским УНИКСом (74:96) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
96 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Акун-Пёрселл - 31, Рейнольдс - 25, Найт - 14, Тэйлор - 11, Лопатин - 7, Торопов - 5, Лабери - 2, Д. Кулагин - 1, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
Енисей: Балашов - 20, Герасимов - 15, Сандерс - 13, Сонько - 9, Степанович - 7, Одиноков - 5, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Долинин, Загретдинов

«Поздравляю УНИКС с победой. Они были сильнее и показали более высокое качество игры, продемонстрировав свою мощь. Я доволен некоторыми моментами матча. Сегодня мы действовали умнее в нападении, чем в предыдущих встречах. Но всё же для победы нужно гораздо больше. На данный момент у моей команды этого нет. Продолжим работать, и я надеюсь, что в следующий раз сыграем лучше.

Дело не в одной четверти. У соперника выше качество игры, лучшие исполнители и тренер. Когда они играют в полную силу и на 100% отрабатывают в защите, нам сложно организовать нападение. В последние пять минут второй четверти мы допустили несколько глупых ошибок. Умных ошибок не бывает, но наши были очень наивными. При счёте 34:32 мы допустили несколько потерь подряд. УНИКС создал отрыв в 10 очков, после чего им стало легче забивать открытые броски. Если вы хотите заставить их нервничать, нужно держаться ближе по счёту.

Есть команды гораздо лучше нас, и мы должны быть честны сами с собой. Мы старались изо всех сил, и даже если сейчас этого недостаточно, уже видим, что улучшаем свою игру с начала чемпионата. Надеюсь, через два месяца будем играть ещё качественнее и сделаем следующие матчи более интересными для болельщиков», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

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