Дариус Гарлэнд отреагировал на 15-победную серию «Кливленда» после матча с «Шарлотт»

Разыгрывающий и один из лидеров «Кливленда» Дариус Гарлэнд прокомментировал 15-победную серию команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (128:114).

«У нас всегда есть бойцовский дух, несмотря ни на что. Все мы готовы выходить на площадку. Не имеет значения, кто на первом, а кто на 15-м месте — каждый готов проявить себя.

Как вы увидели сегодня, каждый сделал свой вклад, и каждый сыграл важную роль в этой победе. Это было настоящее командное усилие. Именно так мы и работаем как команда», — сказал Гарлэнд в послематчевом интервью.