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Дариус Гарлэнд отреагировал на 15-победную серию «Кливленда» после матча с «Шарлотт»

Дариус Гарлэнд отреагировал на 15-победную серию «Кливленда» после матча с «Шарлотт»
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Разыгрывающий и один из лидеров «Кливленда» Дариус Гарлэнд прокомментировал 15-победную серию команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (128:114).

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Джером - 24, Мобли - 23, Аллен - 21, Ньянг - 13, Портер - 7, Окоро - 6, ЛеВерт - 4, Уэйд - 3, Тор - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 19, Уильямс - 15, Грин - 15, Миллер - 15, Мицич - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Диабате - 2, Смит, Роден, Салон, Гибсон

«У нас всегда есть бойцовский дух, несмотря ни на что. Все мы готовы выходить на площадку. Не имеет значения, кто на первом, а кто на 15-м месте — каждый готов проявить себя.

Как вы увидели сегодня, каждый сделал свой вклад, и каждый сыграл важную роль в этой победе. Это было настоящее командное усилие. Именно так мы и работаем как команда», — сказал Гарлэнд в послематчевом интервью.

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