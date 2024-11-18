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Джеймс Харден вышел на чистое второе место в истории НБА по трёхочковым броскам

Джеймс Харден вышел на чистое второе место в истории НБА по трёхочковым броскам
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 24:15 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
2-я четверть
66 : 45
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Бамба, Хиланд, Коффи, Данн, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс, Пауэлл, Батюм, Зубац, Джонс, Портер
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Михайлюк, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Сенсабо, Джузэнг

Во время встречи разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2973) и вышел на чистое второе место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что на первом месте располагается разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3782 попадания из-за дуги. В топ-5 также входят Дэмьен Лиллард (2639) и Реджи Миллер (2560).

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