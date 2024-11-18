Джеймс Харден вышел на чистое второе место в истории НБА по трёхочковым броскам

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 24:15 в пользу домашней команды.

Во время встречи разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2973) и вышел на чистое второе место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что на первом месте располагается разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3782 попадания из-за дуги. В топ-5 также входят Дэмьен Лиллард (2639) и Реджи Миллер (2560).