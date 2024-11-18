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Тренер «Кливленда» Аткинсон похвалил Дариуса Гарлэнда после 15-й победы подряд в НБА

Тренер «Кливленда» Аткинсон похвалил Дариуса Гарлэнда после 15-й победы подряд в НБА
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Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон высказался об игре разыгрывающего команды Дариуса Гарлэнда после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (128:114). Отметим, что это 15-я победа подряд для «Кливленда».

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Джером - 24, Мобли - 23, Аллен - 21, Ньянг - 13, Портер - 7, Окоро - 6, ЛеВерт - 4, Уэйд - 3, Тор - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 19, Уильямс - 15, Грин - 15, Миллер - 15, Мицич - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Диабате - 2, Смит, Роден, Салон, Гибсон

«Мне нравится, что он принимает правильные решения. Как вы и сказали, это не просто попытка забросить «трёшку» или сыграть один на один. Он делает бескорыстные передачи.

У него потрясающий баскетбольный IQ. Он действительно удивителен в этом плане. Он может пасовать, а затем делает шаг назад и забрасывает «трёшку». У него есть все необходимые навыки. И он не раз выручал нас в игре».

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