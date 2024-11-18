Тренер «Кливленда» Аткинсон похвалил Дариуса Гарлэнда после 15-й победы подряд в НБА

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон высказался об игре разыгрывающего команды Дариуса Гарлэнда после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (128:114). Отметим, что это 15-я победа подряд для «Кливленда».

«Мне нравится, что он принимает правильные решения. Как вы и сказали, это не просто попытка забросить «трёшку» или сыграть один на один. Он делает бескорыстные передачи.

У него потрясающий баскетбольный IQ. Он действительно удивителен в этом плане. Он может пасовать, а затем делает шаг назад и забрасывает «трёшку». У него есть все необходимые навыки. И он не раз выручал нас в игре».