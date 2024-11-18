«Даллас» без Луки Дончина обыграл «Оклахому» в матче НБА с незначительной разницей

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена » и завершилась победой гостей со счётом 121:119.

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон, записавший в свой актив дабл-дабл из 27 очков, 17 подборов и 2 передач. В составе «Оклахомы» лучшим стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 36 очков, два подбора и восемь передач.

«Даллас» одержал вторую победу кряду. До этого у команды была серии из четырёх поражений. «Оклахому», в свою очередь, прервала серию из трёх подряд побед.