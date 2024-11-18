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«Даллас» без Луки Дончина обыграл «Оклахому» в матче НБА с незначительной разницей

«Даллас» без Луки Дончина обыграл «Оклахому» в матче НБА с незначительной разницей
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена » и завершилась победой гостей со счётом 121:119.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 27, Дорт - 18, Джонс - 12, Уиггинс - 7, Джо - 6, Уильямс - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Дженг, Флаглер, Carlson
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 23, Харди - 13, Маршалл - 13, Гэффорд - 11, Гримс - 10, Динвидди - 10, Лайвли - 6, Томпсон - 5, Клебер - 2, Пауэлл - 1, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон, записавший в свой актив дабл-дабл из 27 очков, 17 подборов и 2 передач. В составе «Оклахомы» лучшим стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 36 очков, два подбора и восемь передач.

«Даллас» одержал вторую победу кряду. До этого у команды была серии из четырёх поражений. «Оклахому», в свою очередь, прервала серию из трёх подряд побед.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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