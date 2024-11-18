Эксперт — о Бронни: профессиональный спорт не зависит от того, откуда ты родом

Бывший игрок НФЛ, ныне аналитик и эксперт ESPN Райан Кларк высказался по поводу решения «Лос-Анджелес Лейкерс» задействовать атакующего защитника и новичка команды Бронни Джеймса только в домашних матчах фарм-клуба «Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-Лиге).

«Почему Бронни Джеймсу не разрешают останавливаться в Courtyard Marriott (сеть отелей, которая ориентирована на бизнес-путешественников и туристов. — Прим. «Чемпионата»)? Вы можете сказать: «Они летают обычными авиарейсами». Но что такого сделал Бронни Джеймс, что он должен быть «слишком хорош» для обычных рейсов?

Профессиональный спорт не зависит от того, откуда ты родом, как тебя воспитывали или что было у твоих родителей. Важно только то, насколько ты способен вносить вклад в команду. Тебя оценивают не из-за родителей, а из-за твоих собственных способностей. Если бы я был на месте Бронни Джеймса, я бы просил Рича Пола, Джей Джея Редика и своего отца дать мне возможность путешествовать с командой.

Я бы хотел поехать туда, где смогу показать себя, делая больше шести бросков за три игры. Это нужно не только для того, чтобы доказать команде, что я заслуживаю быть её частью, но и для того, чтобы самому убедиться в своих силах», — сказа Кларк во время подкаста The Pivot.