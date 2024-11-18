Билл Симмонс: наверняка Леброн в ярости, что сам не придумал празднование Стефена Карри

Североамериканский журналист Билл Симмонс прокомментировал уникальное празднование Night Night («спокойной ночи») от защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, предположив, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы в прошлом взять эту идею на вооружение.

«Наверняка Леброн в ярости, что сам не придумал это. Вероятно, он уже уволил своего креативного менеджера, кто бы это ни был в его команде.

«Как ты мог не предложить мне идею с Night Night? Я бы начал использовать это ещё в 2013 году!» Вы должны были придумывать такие идеи для меня. Почему у меня нет Night Night?» — порассуждал Симмонс в рамках собственного подкаста.