Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Билл Симмонс: наверняка Леброн в ярости, что сам не придумал празднование Стефена Карри

Билл Симмонс: наверняка Леброн в ярости, что сам не придумал празднование Стефена Карри
Комментарии

Североамериканский журналист Билл Симмонс прокомментировал уникальное празднование Night Night («спокойной ночи») от защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, предположив, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы в прошлом взять эту идею на вооружение.

«Наверняка Леброн в ярости, что сам не придумал это. Вероятно, он уже уволил своего креативного менеджера, кто бы это ни был в его команде.

«Как ты мог не предложить мне идею с Night Night? Я бы начал использовать это ещё в 2013 году!» Вы должны были придумывать такие идеи для меня. Почему у меня нет Night Night?» — порассуждал Симмонс в рамках собственного подкаста.

Сейчас читают:
Всем плевать на «Кливленд», потому что там нет Леброна? Но «Кавальерс» — уже в истории
Всем плевать на «Кливленд», потому что там нет Леброна? Но «Кавальерс» — уже в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android