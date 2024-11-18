Кевин Дюрант поздравил Джеймса Хардена со вторым местом в истории НБА по трёхочковым

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант поздравил разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена с выходом на чистое второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков.

«Поздравляю, Джеймс, с этим потрясающим достижением! Все усилия, которые ты вложил, окупились сполна.

Ты вдохновляешь огромное количество людей во всём мире своей игрой. Ты был замечательным товарищем по команде и истинным другом. Я тебя люблю, брат. Продолжай в том же духе!» — сказал Дюрант в видео, опубликованном в социальных сетях «Клипперс».