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Джеймс Харден стал автором уникального статистического достижения в истории «Клипперс»

Джеймс Харден стал автором уникального статистического достижения в истории «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:105.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 22, Харден - 20, Пауэлл - 19, Портер - 12, Данн - 11, Бамба - 9, Коффи - 7, Мэнн - 7, Джонс - 7, Батюм - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Юта Джаз: Кларксон - 21, Маркканен - 18, Коллинс - 13, Филиповски - 13, Секстон - 11, Джордж - 9, Уильямс - 8, Юбэнкс - 8, Кольер - 4, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 20 очков (7 из 14 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, шесть подборов, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 35-летний баскетболист стал первым в истории «Клипперс», кто достиг этой статистики, не допустив при этом ни одной потери.

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