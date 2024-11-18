Джеймс Харден стал автором уникального статистического достижения в истории «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:105.

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 20 очков (7 из 14 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, шесть подборов, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 35-летний баскетболист стал первым в истории «Клипперс», кто достиг этой статистики, не допустив при этом ни одной потери.