Результаты игрового дня НБА 18 ноября: у «Кливленда» 15-я победа кряду

В ночь с 17 на 18 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 ноября

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 116:105

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 119:121

«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:143

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 114:104

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» — 114:110

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 104:124

«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 105:90

«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:114

«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 119:110

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:117

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2973) и вышел на чистое второе место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков. «Кливленд» одержал 15-ю победу подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.