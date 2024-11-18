Результаты игрового дня НБА 18 ноября: у «Кливленда» 15-я победа кряду
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В ночь с 17 на 18 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 ноября
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 116:105
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 119:121
- «Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:143
- «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 114:104
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» — 114:110
- «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 104:124
- «Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 105:90
- «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:114
- «Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 119:110
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:117
Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2973) и вышел на чистое второе место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков. «Кливленд» одержал 15-ю победу подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 22, Харден - 20, Пауэлл - 19, Портер - 12, Данн - 11, Бамба - 9, Коффи - 7, Мэнн - 7, Джонс - 7, Батюм - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Юта Джаз: Кларксон - 21, Маркканен - 18, Коллинс - 13, Филиповски - 13, Секстон - 11, Джордж - 9, Уильямс - 8, Юбэнкс - 8, Кольер - 4, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 27, Дорт - 18, Джонс - 12, Уиггинс - 7, Джо - 6, Уильямс - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Дженг, Флаглер, Carlson
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 23, Харди - 13, Маршалл - 13, Гэффорд - 11, Гримс - 10, Динвидди - 10, Лайвли - 6, Томпсон - 5, Клебер - 2, Пауэлл - 1, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
107 : 143
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Чикаго Буллз: Лавин - 15, Хортон-Такер - 12, Гидди - 9, Вучевич - 9, Досунму - 9, Уайт - 8, Картер - 8, Бузелис - 8, Уильямс - 7, Дуарте - 6, Смит - 5, Крэйг - 5, Терри - 4, Филлипс - 2
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 28, Шенгюн - 20, Грин - 18, Томпсон - 16, Брукс - 15, Шеппард - 12, Смит II - 10, Ландейл - 5, Тэйт - 4, Исон - 4, Уильямс - 4, Холидей - 3, Грин - 2, Маквей - 2, Уитмор
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 26, Ануноби - 24, Бриджес - 21, Харт - 20, Брансон - 12, Пэйн - 9, Симс - 2, Топпин, Макбрайд, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Томас - 16, Финни-Смит - 16, Уилсон - 15, Клауни - 13, Шрёдер - 8, Уильямс - 7, Уотфорд - 4, Мартин - 3, Милтон, Цуй, Симмонс, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 32, Бэнтон - 23, Уильямс - 14, Авдия - 12, Грант - 9, Хендерсон - 6, Клингэн - 6, Мюррэй - 6, Рупер - 3, Камара - 3, Эйтон, Тибулл, Рит, Мур, Уокер
Атланта Хоукс: Янг - 29, Джонсон - 25, Дэниэлс - 12, Рисашер - 11, Оконгву - 11, Капела - 8, Крейчи - 8, Мэтьюз - 6, Уоллес, Хантер, Родди, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 124
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Пул - 22, Кузма - 22, Кулибали - 15, Валанчюнас - 13, Каррингтон - 11, Кисперт - 8, Сарр - 4, Багли III - 4, Батлер - 3, Болдуин Мл. - 1, Брогдон - 1, Дэвис, Гилл, Джордж, Холмс
Детройт Пистонс: Айви - 28, Бисли - 26, Каннингем - 21, Харрис - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 9, Сассер - 7, Фонтеккио - 6, Мур - 4, Холланд, Рид, Хардуэй-младший
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
105 : 90
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Уэллс - 15, Бейн - 11, Пиппен Мл. - 10, Хафф - 10, Кеннард - 8, Кларк - 8, Ларэвиа - 7, Иди - 7, Альдама - 6, Уильямс Мл. - 3, Каслтон, Кавамура, Кончар
Денвер Наггетс: Строутер - 19, Браун - 13, Маррей - 13, Уэстбрук - 12, Портер - 10, Шарич - 10, Уотсон - 7, Джордан - 4, Чанчар - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 110
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 34, Сиакам - 23, Матурин - 21, Халибёртон - 16, Топпин - 8, Макконнелл - 8, Уокер - 6, Шиппард - 3, Нембард, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 24, Робинсон - 20, Йович - 14, Розир - 9, Лав - 8, Ричардсон - 5, Жакез-мл. - 2, Уэр, Ларссон, Смит, Бёркс, Батлер, Хайсмит, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 117
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 35, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Финикс Санз: Букер - 44, Аллен - 18, Джонс - 13, Игодаро - 11, О'Нил - 7, Окоги - 6, Пламли - 6, Нуркич - 5, Моррис - 5, Данн - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл.
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