Мартюк: с Емченко отправляемся в расположение национальной команды. Очень этого ждём

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победный матч с саратовским «Автодором» (83:64) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 17 ноября.

«Автодор» одержал несколько побед подряд и находится в хорошем ритме. Поэтому мы ждали, что игра будет достаточно плотной. В первой половине у нас не получалось реализовать свои броски, местами сбивались на индивидуальную игру.

После перерыва собрались, начали действовать командно и лучше защищаться. За счёт этого нам удалось набрать быстрые очки и оторваться в счёте.

Мы с Владиславом Емченко отправляемся в расположение национальной команды. Очень этого ждём. В сборной своя, ни на что не похожая атмосфера. Хочется снова её ощутить и, конечно, показать хороший баскетбол», — приводит слова Мартюка официальный сайт клуба.