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Мартюк: с Емченко отправляемся в расположение национальной команды. Очень этого ждём

Мартюк: с Емченко отправляемся в расположение национальной команды. Очень этого ждём
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Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победный матч с саратовским «Автодором» (83:64) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 17 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

«Автодор» одержал несколько побед подряд и находится в хорошем ритме. Поэтому мы ждали, что игра будет достаточно плотной. В первой половине у нас не получалось реализовать свои броски, местами сбивались на индивидуальную игру.

После перерыва собрались, начали действовать командно и лучше защищаться. За счёт этого нам удалось набрать быстрые очки и оторваться в счёте.

Мы с Владиславом Емченко отправляемся в расположение национальной команды. Очень этого ждём. В сборной своя, ни на что не похожая атмосфера. Хочется снова её ощутить и, конечно, показать хороший баскетбол», — приводит слова Мартюка официальный сайт клуба.

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