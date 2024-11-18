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Сергей Козин — о матче с «Уралмашем»: мы дошли до овертайма, но провели его бездарно

Сергей Козин — о матче с «Уралмашем»: мы дошли до овертайма, но провели его бездарно
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался по поводу поражения своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который прошёл вчера, 17 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
93 : 81
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: О'Брайант - 18, Уиттакер - 15, Мартин - 15, Даглас - 14, Белянков - 9, Нэльсон - 9, Зайцев - 7, Писклов - 6, Акрамов, Ивлев, Новиков, Балашов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 24, Чадов - 14, Джуришич - 13, Хвостов - 11, Антипов - 8, Доукинс - 6, Бабурин - 5, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Карпенков, Зоткин

«Поздравляю «Уралмаш» с победой! Они были лучше, особенно в первой половине. Мы, в свою очередь, плохо провели первую половину и начало третьей четверти. Однако нам удалось вернуться и показать характер, мы дошли до овертайма, но, к сожалению, провели его бездарно, не следуя нашей тактике, которая помогла нам вернуться в игру.

Как говорит одна хорошая баскетбольная фраза: кто выигрывает подбор, выигрывает матч. «Уралмаш» превзошёл нас почти в два раза по подборам. Их высокие игроки доставили нам много проблем, и это оказалось ключевым фактором для их победы», — приводит слова Козина официальный сайт клуба.

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