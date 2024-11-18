Сергей Козин — о матче с «Уралмашем»: мы дошли до овертайма, но провели его бездарно

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался по поводу поражения своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который прошёл вчера, 17 ноября.

«Поздравляю «Уралмаш» с победой! Они были лучше, особенно в первой половине. Мы, в свою очередь, плохо провели первую половину и начало третьей четверти. Однако нам удалось вернуться и показать характер, мы дошли до овертайма, но, к сожалению, провели его бездарно, не следуя нашей тактике, которая помогла нам вернуться в игру.

Как говорит одна хорошая баскетбольная фраза: кто выигрывает подбор, выигрывает матч. «Уралмаш» превзошёл нас почти в два раза по подборам. Их высокие игроки доставили нам много проблем, и это оказалось ключевым фактором для их победы», — приводит слова Козина официальный сайт клуба.