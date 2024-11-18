Сергей Кущенко выделил клуб Единой лиги как одного из ярких новичков своей истории

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко комплиментарно высказался о баскетбольном клубе из Екатеринбурга — «Уралмаше».

«Пару лет назад я приезжал в Екатеринбург на матч Кубка России — «Уралмаш» принимал «Зенит», клуб Лиги ВТБ. За два года проделана колоссальная работа. Уверяю вас — те, кто занимается спортивным менеджментом и управлением, очень хорошо видят, как изменился «Уралмаш», болельщики, атмосфера на матче.

Матч с «Пари Нижнего Новгорода» — просто украшение сезона! Мы получили первый овертайм в этом чемпионате, приличный камбэк с «-20». В итоге «Уралмаш» добился заслуженной победы. В Екатеринбурге невероятная атмосфера боления, по-настоящему душевная. За нами сидели ребята, которые знали наизусть всё — правила, фамилии игроков. Такое необычное сочетание, когда сидишь, а над тобой болельщики комментируют, болеют — эти эмоции переходят ко всем на арене.

Матчи «Уралмаша» посещают серьёзные руководители компаний в регионе. Все получают массу удовольствия, переживают. Они видят плоды той работы, которую проводит клуб. Это касается и работы со спонсорами, и продажи билетов, и работы со зрителями непосредственно на арене.

Думаю, что «Уралмаш» может считаться одним из самых ярких новичков в истории лиги, если брать двухлетний период. В прошлом сезоне команда показала уникальный результат — серию из 16 побед в 17 матчах, через плей-ин попала в плей-офф и довела серию с «Зенитом» до решающей пятой игры. В этом сезоне команда планирует сделать ещё один качественный шаг наверх.

Всё это говорит о том, что «Уралмаш» делает очень серьёзные шаги для того, чтобы считаться уже не середняком в Лиге ВТБ, а претендовать на большее», — приводит слова Кущенко официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ.