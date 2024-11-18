Портал Sportskeeda назвал навыки Егора Дёмина, которые присущи звёздам НБА

Портал Sportskeeda оценил выступление российского баскетболиста Университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина на старте сезона в студенческой американской лиге NCAA.

«Сильная игра Дёмина на старте сезона позволила ему попасть в пятёрку лучших игроков в прогнозе драфта-2025. Он является доминирующей атакующей силой BYU, набирая в среднем 17 очков и 7,5 передачи за матч при 74,3% точности бросков. Дёмин пасует с невероятным мастерством и контролем и здорово действует в переходах.

Важно отметить уровень конкуренции — BYU ещё не встречался с командой, входящей в топ-130 рейтинга. Но Дёмин доминирует над соперниками более низкого уровня, как и подобает будущей звезде НБА. Если Дёмин сохранит свои показатели, то он сможет быть выбран очень рано на драфте 2025 года», — говорится в сообщении Sportskeeda.

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