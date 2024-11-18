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Представлена статистика 39-летних Леброна в НБА и Овечкина в НХЛ

Представлена статистика 39-летних Леброна в НБА и Овечкина в НХЛ
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Знаменитые спортсмены Леброн Джеймс и Александр Овечкин ударно начали нынешний сезон. Лёгкий форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в 13 играх регулярного чемпионата набирал в среднем за матч 23,3 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 9,2 передачи. В то же время Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в 17 играх этого сезона забил 13 голов, отдал 10 результативных передач, а по системе «гол+пас» его показатель составляет 23. Обоим спортсменам сейчас 39 лет.

Недавно Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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