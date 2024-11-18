«Есть куда расти». Емченко высказался о третьем месте «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о том, над чем команде ещё предстоит работать после 15 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Конечно, есть ещё много над чем работать. Допустим, в перерыве матча с «Автодором» у нас был почти равный счёт. Ближе к четвёртой четверти только имели уже какое-то значимое преимущество. Хочется, чтобы преимущество у нас было уже с начала игры. Да, делаем ещё ошибки, работаем над командной защитой и нападением. Так что есть куда расти.

А то, что мы на третьем месте… Наверное, больше доволен, чем нет. Просто три матча проиграли. Во встрече с ЦСКА уступили с разницей в одно очко», – приводит слова Емченко «Матч ТВ».

В последнем матче «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» со счётом 83:64. На данный момент краснодарский клуб занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь санкт-петербургскому «Зениту» и московскому ЦСКА. «Локо» стартовал в сезоне с девяти побед кряду, но затем потерпел поражения от ЦСКА, «Зенита» и «Пармы».