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Ламело Болл оштрафован НБА на $ 100 тыс. за провокационное высказывание

Ламело Болл оштрафован НБА на $ 100 тыс. за провокационное высказывание
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. Об этом информирует пресс-служба лиги. Поводом для денежного наказания послужил оскорбительный и уничижительный комментарий, который Болл позволил себе после матча регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (115:114). Тогда Ламело произнёс: «Никакого гомо». Многие посчитали слова гомофобскими.

В нынешнем сезоне НБА Болл к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,7 передач.

Ранее сообщалось, что штраф получил атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.

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