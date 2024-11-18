«Его акции растут в геометрической прогрессии». Спортивный портал — о Егоре Дёмине

Спортивный портал nbadraftpoint в социальной сети X (ранее Twitter) поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина в матче с университетом Айдахо (95:71).

«Сегодня Егор Демин из России провёл сильную игру в матче с Айдахо, набрав 16 очков, отдав семь передач, сделав два подбора, три перехвата и три блок-шота. Он реализовал пять из восьми бросков с игры, три из четырёх – трёхочковых и три из трёх – штрафных. Сегодня он показал свой талант разыгрывающего с ростом 206 см. Его акции растут в геометрической прогрессии», – говорится в сообщении портала.

Отметим, 18-летний Дёмин играет за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA. Команда с российским баскетболистом одержала четыре победы подряд на старте сезона, а Егор каждую из игр завершал с двузначным количеством очков в активе.

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